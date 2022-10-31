Офіс генпрокурора зафіксував уже понад 300 фактів злочинів геноциду з боку РФ – Костін

Офіс генпрокурора зафіксував вже понад 300 фактів геноциду з боку РФ. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

«Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать саме до визначення геноциду. Було допитано понад 2000 наших людей, які внаслідок бойових дій були змушені залишити територію України або своє місце проживання... Наразі розслідується п’ять проваджень щодо геноциду. Серед них магістральне провадження за фактом здійснення геноциду українського народу», – уточнив він.

7 жовтня Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, парламенти й уряди держав-членів ООН, Європейський союз, Раду Європи створити спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

18 жовтня міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що вже цієї осені Генасамблея ООН ухвалить рішення про створення міжнародного механізму примусової виплати репарацій РФ для України.

27 жовтня у Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

30 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що наступний рік стане визначальним для притягнення до відповідальності керівництва Росії за воєнні злочини, вчинені в Україні.

Щодо громадян України Росія вчиняє усі види злочинів, які підпадають під визначення геноциду, вважають правозахисники.

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