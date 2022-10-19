Понад 8700 українських дітей примусово депортовані до Росії – омбудсмен

Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, скільки українських дітей примусово депортували до Росії.

«На сьогоднішній день ми володіємо даними стосовно 8 709 дітей. Це діти, які, за заявами батьків, за заявами знайомих і родичів, були визнаними такими, як примусово депортовані або переміщені», – сказала Герасимчук в ефірі телемарафону.

За її словами, українських дітей розселяють по всій території Росії, щоб їх було якомога складніше знайти.

«Деяких дітей розміщують в закладах охорони здоров’я, деяких – в дитячих установах. Їх максимально розпорошують по всій території РФ, щоб нам складніше було їх знайти. Відправляють якомога далі від України, і це факт. Вони намагаються стерти будь-яку приналежність дитини до її рідної країни, намагаються стерти її ідентичну приналежність», – додала Герасимчук.

«На сьогодні вдалося повернути 96 дітей», – сказала дитяча омбудсмен, зауваживши, що універсального алгоритму повернення не існує.

Інформацію про дітей, які постраждали від війни, можна знайти на порталі «Діти війни».

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Резолюції Ради безпеки ООН визначають, що серйозними порушеннями проти дітей під час збройних конфліктів є: вербування і використання дітей у збройних конфліктах; вбивства та каліцтва дітей; напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов’язані з ними; зґвалтування та інші форми сексуального насильства проти дітей; викрадення дітей; відмова у доступі гуманітарної допомоги тощо.