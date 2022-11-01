У МЗС відреагували на заяви Путіна щодо вчорашньої масованої атаки РФ по Україні

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви російського президента Володимира Путіна щодо масованих російських ракетних атак по Україні 31 жовтня.

«Путін публічно визнав, що віддав накази завдати ракетних ударів по українському мирному населенню та енергетичній інфраструктурі. Йому не можна дозволити сидіти за столом зі світовими лідерами з його закривавленими руками. Запрошення Путіна на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія виключена з G20», – написав речник МЗС Олег Ніколенко в твіттері.



Президент РФ Володимир Путін заявив, що удари, які російські війська завдали 31 жовтня, частково є відповіддю на атаку на Чорноморський флот.

31 жовтня Росія завдала масованої повітряної атаки по Україні, в результаті чого вчергове були пошкодження об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичні. Влада повідомила про влучання російських ракет по критичній інфраструктурі в Харкові, Запоріжжі, на Київщині, Буковині, Кіровоградщині та Черкащині. У Міноборони РФ підтвердили атаки по енергосистемі України.

За даними прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, після російських ударів пошкоджені 18 об’єктів, більшість – енергетичні, у 10 регіонах України.

Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського глави Севастополя Михайла Развожаєва, нібито відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту Росії. ЗМІ повідомляли про пошкодження кількох російських суден, проте підтвердження цього немає.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС. Міністерство оборони Великої Британії відкинуло звинувачення. У Пентагоні підтвердили ці вибухи в Севастополі, але про причини та наслідки не повідомили.