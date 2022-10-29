Росія вдається до поширення дедалі більш масштабної дезінформації через невдачі у війні проти України, заявило Міністерство оборони Великої Британії 29 жовтня.

«Щоб відволікти увагу від катастрофічного перебігу свого незаконного вторгнення в Україну, Міністерство оборони Росії вдається до фальшивих заяв епічного масштабу», – заявили у відомстві.

За оцінкою Міноборони, «вигадана історія» більше свідчить про протиріччя всередині російського уряду, аніж про країни Заходу.

Пресслужба Міністерства оборони не уточнила, про які самі заяви Росії йдеться.

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Втім, раніше Міністерство оборони Росії заявило, що за останніми вибухами в бухті Севастополя стоїть підрозділ ЗСУ, який буцімто пройшов підготовку з допомогою британських військових.

Принагідно російське відомство звинуватило представників британських ВМС у організації вибухів на російських газопроводах «Північний потік-1» та «Північний потік-2».