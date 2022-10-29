Вибухи у бухті Севастополя: міноборони РФ звинуватило підрозділ ЗСУ, який буцімто готували британські військові

Міністерство оборони Росії заявило, що за нинішніми вибухами у бухті Севастополя стоїть підрозділ ЗСУ, який буцімто пройшов підготовку з допомогою британських військових.

Російське міноборони назвало подію «терактом київського режиму» по «кораблях Чорноморського флоту та цивільних суднах».

«В атаці було задіяно дев’ять безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотних апаратів. В результаті вжитих оперативних заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені… Незначне ушкодження отримали морський тральщик «Иван Голубец», а також загородження бономерів у бухті Південна. Слід підкреслити, що кораблі Чорноморського флоту, які зазнали терористичної атаки, задіяні в гарантуванні безпеки «зернового коридору» в рамках міжнародної ініціативи з вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», – описує Міноборони РФ.

Російське міністерство вказує, що буцімто підготовка до удару та навчання військовослужбовців ЗСУ здійснювалося «під керівництвом британських фахівців, які перебувають у місті Очаків Миколаївської області України».

«За наявною інформацією, представники цього підрозділу ВМС Великобританії брали участь у плануванні, забезпеченні та реалізації терористичного акту в Балтійському морі 26 вересня ц.р. з підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», – йдеться в повідомленні міноборони РФ.

Офіційний Київ і українське військове командування зокрема, наразі не коментували заяви російської сторони щодо подій в окупованому Севастополі.

Вночі та вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі лунали звуки вибухів та залпів. За словами російського голови Севастополя Михайла Развожаєва, відбулася атака безпілотників, «наймасштабніша» з початку «спецоперації»(так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну – ред.).

Рейд через Севастопольську бухту тимчасово припинив роботу. Рух між районами міста можливий лише автобусами.