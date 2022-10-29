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В окупованому Севастополі закрили водну переправу після серії вибухів

За повідомленнями, звуки були схожі на роботу ППО

Вранці 29 жовтня у Севастопольській бухті анексованого Криму пролунали вибухи.

Як повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, звуки були схожі на роботу ППО.

За словами російського губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у бухті кораблі Чорноморського флоту «відбивають атаку безпілотників». За його словами, «ніякі об’єкти не уражені».

Переправу між північною та південною частинами Севастополя перекрили – не ходять пороми та катери, рух можливий лише автобусами.

Напередодні в окупованому Севастополі продовжили високий рівень терористичної небезпеки, запроваджений у місті 31 липня після, як заявила окупаційна влада, атаки безпілотника на штаб Чорноморського флоту. Тоді від уламків розбитого скла постраждали шестеро людей. Слідчий комітет порушив кримінальну справу.

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