У Севастополі заборонили знімати катери і пороми – ЗМІ

У Севастополі після запровадження «середнього рівня реагування» в окупованому Росією Криму з’явилися оголошення про заборону фото- і відеозйомки на об’єктах морської інфраструктури, повідомило місцеве видання ForPost.

ЗМІ з посиланням на жителів міста повідомляє, що на причалах з’явилися роздруковані на принтері папірці з повідомленням про те, що на катерах, поромах та причалах заборонено фото- та відеозйомку. Жодної додаткової інформації з посиланнями на розпорядження підконтрольної Росії влади міста чи якусь постанову немає.

Раніше «Кримська залізниця» заявила про заборону на проведення зйомок спеціальних і літерних поїздів, інженерних споруд (мостів, тунелів), об’єктів систем зв’язку, навігації та управління рухом транспортних засобів, у тому числі із прив’язкою до геолокації.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України на півночі Криму запровадили «високий» рівень терористичної небезпеки. Після низки вибухів на півострові та Керченському (Кримському) мосту цей рівень поширили на Севастополь, Керч та Ленінський район. Крім того, у Криму та Севастополі діє російський «середній рівень реагування». Він передбачає низку обмежень. Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що в Криму на даний момент не планується запровадження комендантської години та обмежень на в’їзд.