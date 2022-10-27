Безпілотник атакував ТЕС у Севастополі – Розвожаєв

Безпілотник атакував Севастопольську (Балаклавську) ТЕС в окупованому Криму в ніч на 27 жовтня, через що спалахнув один із трансформаторів, повідомив підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв.

«На момент прибуття МНС на станцію відкритого горіння вже не було. Працівники ТЕС оперативно впоралися із загорянням», – заявив Развожаєв. Він не надав подробиць щодо того, що це за безпілотник і хто його запустив.

За його словами, «постраждалих немає, на електропостачання інцидент не вплинув».

Підтвердження інформації Розвожаєва із незалежних джерел немає.

19 жовтня в Сімферопольському районі Криму поряд із Сімферопольською (Таврійською ТЕС) було збито безпілотника, повідомляли російські та кримські телеграм-канали.

Починаючи із серпня в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.