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Вранці у Севастополі були вибухи, влада заявила про спрацювання ППО

Про звуки вибухів також повідомляли у соцмережах

Вранці 19 жовтня, близько 7:40 за місцевим часом, у Севастополі було чути гуркіт від серії вибухів. Як повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, він нарахував п’ять гучних хлопків.

За його словами, звуки були «гучні, чіткі та гуркотливі», проте диму видно не було.

Про звуки вибухів також повідомляли у соцмережах.

«Сильні звуки вибухів у Любимівці, сильно полетіло ППО чи ракети, грюкнуло так, що аж стіни затремтіли», – повідомляють користувачів в спільноті «ЧП/Севастополь».

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Глава російської адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті «спрацювала система ППО».

«За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек», – написав він у телеграмі.

Минулого тижня у Севастополі продовжили високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки до 28 жовтня.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі регулярно чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

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