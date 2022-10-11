У Севастополі на старих будинках з’явилися покажчики до укриттів – фото

У Севастополі в окупованому Росією Криму на старих будинках розвісили інформацію про укриття, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

У разі повітряної тривоги жителям старої частини Севастополя рекомендують ховатися у звичайних підвалах для зберігання дров. За інформацією місцевих жителів, підвали не підготовлені до прийому людей. Приміщення закриті на замок, ключі необхідно брати в керуючій компанії або у довірених осіб.

У багатьох підвалах – сміття, щури, блохи. Також там відсутнє освітлення, немає сидячих і лежачих місць, іржаві труби, вибиті шибки. Повідомляється, що паркани у дворах із укриттями закриті для мешканців сусідніх будинків.

Таблички-покажчики з’явилися на малоповерхових будинках, споруджених у 50-х роках минулого століття. У таких районах густота населення невисока.

У густонаселених мікрорайонах Севастополя з багатоповерховими будинками табличок і укриттів немає. Російська влада не пояснює жителям, що робити в разі надзвичайної ситуації в будинках без підвалів.

Наприкінці серпня у Севастополі почали перевіряти укриття на тлі низки вибухів, що сталися на окупованому півострові.

20 вересня підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що у місті очистили 82% підвалів та укриттів.