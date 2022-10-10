У Криму повідомляють про падіння ракети чи безпілотника в Джанкої і понад 20 «швидких» у Севастополі

У Севастополі в окупованому Росією Криму помітили понад 20 автомобілів «швидкої допомоги», вони їхали у бік госпіталю Чорноморського флоту Росії та міської лікарні №1, повідомив 10 жовтня телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на своє джерело.

«Як повідомляють наші джерела, вже півтори години до Севастополя звідкись їдуть автомобілі швидкої допомоги з увімкненими сиренами», – повідомляє «Кримський вітер».

Пізніше телеграм-канал також із посиланням на джерело повідомив, що у вертолітній частині, розташованій на околиці Джанкоя, був вибух, і є загиблі та поранені військовослужбовці РФ.

За даними з відкритих джерел, на аеродромі «Джанкою» дислокується 39-ий вертолітний полк 27-ої змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС і ППО Південного військового округу Росії, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 , Ка-52. Там же дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ Росії.

Російські державні ЗМІ, інформуючи про вибух у Джанкої, повідомили лише, що там у результаті падіння ракети або безпілотника постраждала 11-річна дівчинка, суттєво пошкоджені два житлові будинки.

Увечері 10 жовтня джанкойські пабліки у соцмережі «ВКонтакте» та кримські телеграм-канали повідомили, що жителі Джанкоя чули звук вибуху. У той же час у місцевих чатах писали про вибухи в районі російського військового містечка.

Підконтрольна Росії влада Джанкоя ситуацію поки не коментувала.

Починаючи із серпня у Криму майже щодня було чути звуки вибухів. Російська влада пояснювала це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

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8 жовтня стався вибух на автомобільно-залізничному мосту, що з’єднує Росію з окупованим Кримським півостровом. Вибух пошкодив важливий маршрут постачання для російських військ на окупованій частині України. Спочатку російські ЗМІ писали, що загорілася цистерна з паливом у вантажного поїзда, потім – що вибухнула вантажівка. Рух мостом перекрили.

Україна не брала на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника, що українські спецслужби організували напад.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що вибух на Кримському мосту пов’язаний із боротьбою за владу всередині самої Росії. На його думку, Федеральна служба безпеки Росії та приватні військові компанії «намагаються з’їсти» керівництво російського Міністерства оборони та Генштабу.