На військовому аеродромі РФ в окупованому Севастополі – велика пожежа та вибухи – ЗМІ

На російському військовому аеродромі «Бельбек» у Севастополі спалахнула велика пожежа. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, телеграм-канали та російська влада міста.

«Горить аеропорт Бельбеку», – повідомив телеграм-канал «ЧП/Севастополь». На опублікованих відео видно клубки чорного, густого диму та наслідки нових вибухів.

Проросійський блогер Олександр Таліпов також опублікував відео інциденту. На ньому видно, що в оповитому димом аеропорту тривають вибухи.

Призначений Росією глава окупованого Севастополя Михайло Развожаєв назвав те, що сталося, «позаштатною ситуацією на аеродромі «Бельбек».

«За інформацією рятувальників, під час посадки літак викотився за межі злітно-посадкової смуги і спалахнув. Наразі на місці працюють пожежні розрахунки», – написав Развожаєв у телеграмі.

Пізніше він визнав, що в аеропорту «стався частковий підрив боєкомплекту».

«Пілот встиг евакуюватись. Пожежа оперативно загашена, аеродром не постраждав», – стверджує Развожаєв.

9 серпня стало відомо про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка Сакського району Криму. 16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі.

Міноборони Росії називало те, що сталося в Новофедорівці, «детонацією кількох авіаційних боєприпасів», у Джанкойському районі – «диверсією». Про причетність Києва до атак не повідомлялося. Російські військові, незважаючи на опубліковані супутникові знімки зі зруйнованою технікою в Новофедорівці, стверджували, що її літаки не постраждали.

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року.

Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на окупованому Кримському півострові.

Видання The New York Times з посиланням на високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в Криму «причетний елітний український військовий підрозділ». Чиновник говорив на умовах анонімності.