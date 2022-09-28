У мережі повідомляють про звуки вибухів в окупованому Криму 

На Південному березі окупованого Росією Криму у середу чутно звуки вибухів, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Звуки вибухів лунають у селищі Санаторне, з боку Ялти, а також в районі Алупки.

Повідомляється, що в Алупці чули близько десяти вибухів за п’ять хвилин.

Офіційних коментарів Міноборони РФ чи окупаційної влади Криму немає. Проєкт «Крим.Реалії» з’ясовує подробиці.

Починаючи із серпня, в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Призначена Кремлем влада заявляє, що це збивають «українські безпілотники» і працює ППО.