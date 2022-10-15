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У Севастополі військові РФ запустили ракету, окупаційна влада заявляє про «тренування» ППО

Ракету запустили з району Козачої Бухти, де дислокується російська 810-а бригада морської піхоти


В окупованому Севастополі з району Козачої Бухти, де дислокується російська 810-а бригада морської піхоти, було запущено ракету, підконтрольна Росії влада Севастополя заявила про роботу ППО «у тренувальному режимі».

«Працює ППО у тренувальному режимі. Прохання не знімати та не викладати відео. Прошу зберігати спокій», – написав російський голова Севастополя Михайло Развожаєв.

Телеграм-канал «Кримський вітер» опублікував відео, на якому, як стверджується, місцевими жителями знято проліт ракети та чути вибух.


Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

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