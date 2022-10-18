Вантажівкам до 40 тонн дозволили проїзд Кримським мостом – віцепрем’єр РФ

Керченським (Кримським) мостом, який сполучає Росію і окупований нею Крим, вже можуть проїжджати вантажівки до 40 тонн, заявив російський віцепрем’єр, «куратор» півострова Марат Хуснуллін, пишуть російські державні ЗМІ.

Також він повідомив, що два зруйновані прольоти Керченського мосту планують демонтувати до кінця грудня 2022 року.

Напередодні на Керченському мосту відкрили рух автобусів. ЗМІ повідомили про величезні черги при в’їзді на пошкоджений транспортний перехід через Керченську протоку.

Вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту стався 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, пізніше з’явилися повідомлення про четверту жертву вибуху.

Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» та звинуватив у ньому українські спецслужби.

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав «нісенітницею» російське розслідування вибуху на Керченському мосту.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що підрив «особистого проєкту Путіна» – справа рук самих росіян та атака на ФСБ Росії з боку військового керівництва.