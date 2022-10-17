У Керчі зафіксували колону російської військової техніки (фото)

В окупованому Криму в Керчі зафіксували колону різноманітної російської військової техніки. Як повідомили проекту Радіо Свобода Крим.Реалії очевидці, у складі колони – вантажівки для перевезення особового складу, спеціалізована техніка та тягачі, які перевозять гармати.

За повідомленням очевидців, колона була припаркована на узбіччі дороги на в'їзді у Керч, у напрямку руху до міста та Керченського мосту. Пункт призначення російської військової техніки невідомий.

Кілька днів тому в Керчі зафіксували колону російської військової техніки із символами «V».

Вибух на Керченському мосту стався вранці 8 жовтня. За версією російських слідчих, на мосту стався підрив вантажного автомобіля, що спричинив обвал двох прольотів його автомобільної частини і сильну пожежу на залізничній. Офіційно повідомлялося про загибель трьох людей.

Читайте також: ФСБ заявила про затримання 8 людей через вибух на Кримському мосту, ГУР відреагувало

Ніхто офіційно не взяв на себе відповідальності за удар, але видання The New York Times повідомило з посиланням на неназваного високопосадовця, що українські спецслужби організували напад.

Президент РФ Володимир Путін назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звинувачення України в тероризмі та вибуху на Керченському мосту – це «надто цинічно навіть для Росії».