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У Севастополі повідомляють про «потужний вибух», окупаційна влада каже – це «удар блискавки»

Архівне фото. Стовп диму після гучного вибуху в районі штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі, 20 серпня 2022 року

У Севастополі 2 жовтня близько 15:00 у центральній частині міста пролунав потужний вибух, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Як уточнює телеграм-канал «Крымский ветер», вибух стався на проспекті Генерала Острякова поряд з ТЦ «Московський». Про вибух у будинку побуту також повідомляє телеграм-канал«ЧП Севастополь», додавши, що на місці працюють співробітники російської поліції та пожежники.

Водночас призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв пояснив вибух у центрі міста «ударом блискавки». Про це він написав у своєму телеграмі із посиланням на російських рятувальників.


Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.

Вибухи в окупованому Криму

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