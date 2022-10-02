У Севастополі повідомляють про «потужний вибух», окупаційна влада каже – це «удар блискавки»

У Севастополі 2 жовтня близько 15:00 у центральній частині міста пролунав потужний вибух, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.



Як уточнює телеграм-канал «Крымский ветер», вибух стався на проспекті Генерала Острякова поряд з ТЦ «Московський». Про вибух у будинку побуту також повідомляє телеграм-канал«ЧП Севастополь», додавши, що на місці працюють співробітники російської поліції та пожежники.

Водночас призначений Росією голова Севастополя Михайло Развожаєв пояснив вибух у центрі міста «ударом блискавки». Про це він написав у своєму телеграмі із посиланням на російських рятувальників.



Починаючи із серпня у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». На тлі повідомлень про вибухи у Севастополі почали перевіряти укриття.