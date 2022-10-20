Голова російського «МНС Криму» заявив про необхідність перевірити укриття на півострові

Підконтрольний Росії міністр надзвичайних ситуацій Криму Сергій Садаклієв заявив про необхідність перевірки укриттів у Криму. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на його телеграм-канал.

«Зараз дуже непростий час. Керівникам доручено перевірити готовність укриттів, захисних споруд для використання за призначенням. Керівникам керуючих компаній на місцях слід чітко позначити місця укриття для населення, переконатися, що в них створені необхідні умови для життєзабезпечення», – йдеться у його повідомленні.

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Наприкінці серпня у Севастополі на тлі серії вибухів на анексованому Росією Кримському півострові, почали перевіряти укриття. Згодом російський голова Севастополя Михайло Развожаєв прозвітував, що у місті нібито очистили 82% підвалів та укриттів.

У жовтні на старих будинках у Севастополі розвісили інформацію про укриття. За інформацією місцевих жителів, підвали не були підготовлені до прийому людей. Развожаев на апаратній нараді розкритикував роботу керуючих компаній із розміщення на під’їздах інформаційних табличок про укриття.

Починаючи із серпня, у Криму та Севастополі регулярно чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українським безпілотникам» та «роботою ППО».