Ташева розповіла, що буде з росіянами в Криму після деокупації

Державні органи разом із громадськими організаціями та експертами працюють над кількома документами щодо майбутнього Криму після деокупації, повідомила представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева. Про це вона розповіла на брифінгу 19 жовтня.

Одним із питань, над якими працює влада, Ташева назвала притягнення до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності, незаконне політичне переслідування місцевих жителів. Водночас вона підкреслила, що українські громадяни, які не були причетні до злочинної діяльності, відповідальності не нестимуть.

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Представниця президента в АРК також згадала про російських громадян, які незаконно переїхали до Криму під час окупації:

«Наголошуємо, що усі ці росіяни, які приїхали до Криму за час окупації, мають повернутися до Росії або будуть видворені після деокупації як іноземці, які незаконно перебувають на території української держави. Звісно, ми будемо передбачати отримання посвідки на тимчасове проживання в окремих випадках в установленому законом порядку. Зокрема, для тих, хто захищав наших політв’язнів або іншим чином допомагав Україні боротися з окупантом», – сказала Ташева.

Один із документів, над якими працює Київ – стратегія відновлення Криму після деокупації як складова загальної стратегії відновлення України.

«Цей документ визначає пріоритети та напрямки післявоєнної відбудови від наслідків російської збройної агресії і від окупації та подальшого сталого розвитку нашої держави», –сказала чиновниця.

За її словами, базові положення стратегії презентували на другому саміті Кримської платформи, і наразі триває її наповнення конкретними проєктами та програмами.

«Після деокупації ми маємо відновити й розвинути все позитивне, що має Кримський півострів, та подолати всі наслідки та кризи, спричинені руками окупантів. Стратегія передбачає інвестиції у розвиток туризму, дорожню інфраструктуру та інтеграцію Криму у європейську мережу доріг, розвиток швидкісного залізничного сполучення, морський пасажирський транспорт, розвиток авіасполучення», – перерахувала посадовиця.

Також на півострові планують створити військові та військово-цивільні адміністрації для відновлення роботи держави в Криму. За словами Ташевої, детальніше перші кроки після деокупації робоча група планує на першому парламентському саміті Кримської платформи.

Перший парламентський саміт Кримської платформи відбудеться наприкінці жовтня у Хорватії.