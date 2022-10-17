Жителі Джанкоя в окупованому Криму повідомили, що чули звуки вибухів

Жителі Джанкоя в окупованому Росією Криму 17 жовтня повідомили про звуки вибухів, інформують місцеві пабліки у соцмережі «ВКонтакті» і телеграм-канали.

Підписники «Типового Джанкоя» повідомили, що кілька вибухів було чути не лише у Джанкої, а й у Красногвардійському районі.

Неназвана жителька села Азовське розповіла адміністраторам телеграм-каналу «Типовий Джанкой», що причиною вибухів є роботи з розмінування снарядів після вибухів, які сталися у серпні цього року.

Цю ж інформацію підтвердила жителька Азовського Ірина Заїка-Зелезняк. Її коментар розповсюдив паблік «Ми з Джанкоя» у соцмережі «ВКонтакті».

Офіційно підконтрольна Росії влада Криму і російські державні ЗМІ не повідомляли про вибухи на півночі півострова.

16 серпня сталися вибухи на складах боєприпасів у Джанкойському районі. Міноборони Росії називало те, що сталося, «диверсією».

7 вересня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний визнав ракетні удари українських військових по російських військових об’єктах у Криму в серпні 2022 року. Міноборони України закликало кримчан повідомляти у чат-бот «єВорог» інформацію про дислокацію військ Росії на півострові.