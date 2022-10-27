У розвідці Британії пояснили, для чого Кремль залучає регіональних чиновників у систему безпеки РФ

У Кремлі намагаються відвести від себе критику через війну проти України більшим залученням регіональних чиновників у систему безпеки Росії, заявили у британській розвідці.

Так там прокоментували рішення президента Росії Володимира Путіна, який 19 жовтня доручив створити спеціальну раду для координації роботи щодо підвищення безпеки, а також запровадити «середній рівень реагування» у частині регіонів Росії й окупованому Криму. Очолить структуру прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін, який 24 жовтня заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме «розробку заходів безпеки» у регіонах Росії.

«Цей захід, ймовірно, приведе до більш тісного включення губернаторів регіонів у систему національної безпеки Росії. Це ще один захід для організації суспільства, оскільки війна Росії проти України продовжує перебувати під тиском. Більше залучення регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямоване на те, щоб відвести громадську критику від політичного керівництва країни», – йдеться в повідомленні.

«Подібний підхід Кремль застосовував під час кризи з COVID-19. Однак це, ймовірно, ускладнить Кремлю ізоляцію російського суспільства від наслідків «спеціальної військової операції» в Україні» (так у Росії офіційно називають війну – ред.)», – додали у розвідці.

19 жовтня президент Росії Володимир Путін заявив, що підписав указ про запровадження воєнного стану на окупованих російськими військовими територіях Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Це рішення мотивується тим, що «проти територіальної цілісності Російської Федерації застосовується збройна сила».

Воєнний стан запроваджується з 20 жовтня.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав закони про «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської. Раніше він підписав указ про визнання «незалежності» цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.

Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля. Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль.