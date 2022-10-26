Ще одного керівника «самооборони Криму» судитимуть за злочини під час захоплення півострова – прокуратура

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще одному учаснику незаконного збройного угруповання «самооборони Криму», якого в лютому 2014 року російські сили призначили командиром «сьомої роти» півострова.
Як йдеться на сторінці кримської прокуратури у фейсбуці, підозрюваний разом із «підлеглими» брав участь у захопленні та блокуванні адміністративних будівель у Сімферополі, блокуванні військових частин ЗСУ, а також координував роботу щодо будівництва та функціонування блокпостів у місті.
«Під його керівництвом «самооборонівці» забезпечували проведення незаконного референдуму, здійснюючи спостереження й патрулювання на «дільницях», – йдеться в повідомленні.
Чоловіку інкриміновано участь у діяльності незаконного збройного формування, державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція за ці злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.
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Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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