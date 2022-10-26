Ще одного керівника «самооборони Криму» судитимуть за злочини під час захоплення півострова – прокуратура

Українські правоохоронці повідомили про підозру ще одному учаснику незаконного збройного угруповання «самооборони Криму», якого в лютому 2014 року російські сили призначили командиром «сьомої роти» півострова.

Як йдеться на сторінці кримської прокуратури у фейсбуці, підозрюваний разом із «підлеглими» брав участь у захопленні та блокуванні адміністративних будівель у Сімферополі, блокуванні військових частин ЗСУ, а також координував роботу щодо будівництва та функціонування блокпостів у місті.

«Під його керівництвом «самооборонівці» забезпечували проведення незаконного референдуму, здійснюючи спостереження й патрулювання на «дільницях», – йдеться в повідомленні.

Чоловіку інкриміновано участь у діяльності незаконного збройного формування, державну зраду, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Санкція за ці злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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