Війська РФ у більшості районів України переходять до оборони – британська розвідка

Росія поповнила свої підрозділи на захід від Дніпра мобілізованими резервістами, про це свідчить про «надзвичайно низький рівень комплектування», вважають у розвідці Великої Британії, яку цитує Міністерство оборони країни 28 жовтня.

Розвідка вказує на те, що російські офіцери у вересні заявляли про роти з шести-восьми людей у Херсонському секторі. При цьому роти зазвичай складаються з близько 100 військових.

«Протягом останніх шести тижнів були очевидні кроки російських сухопутних військ для переходу до тривалих оборонних позицій у більшості районів лінії фронту в Україні. Це, скоріш за все, пов’язано з більш реалістичною оцінкою, що надзвичайно недоукомплектовані, погано навчені війська в Україні наразі спроможні тільки на оборонні операції», – повідомляє відомство.

Читайте також: Мародерство, відсутність теплих речей і стара техніка – у Генштабі ЗСУ розповіли, як воює армія РФ

За оцінками розвідки, навіть якщо Росія зможе консолідувати оборону в Україні, її оперативний план буде вразливим без поповнення «більш якісними, мобільними військами».

У Генштабі ЗСУ вранці 28 жовтня повідомили, що російські війська посилюють свої угруповання на правобережній частині Херсонщини новими мобілізованими.