«Примусове переміщення» з окупації. Навіщо Росії українські діти?

Скільки дітей вивезли російські окупанти з Херсонщини та Запоріжжя? Що відомо про місця та умови, в яких вони перебувають? Чи можна повернути дітей на підконтрольну Україні територію та що для цього потрібно робити, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Окупаційна влада закликала вчителів із Херсонщини залишити правий берег області. Російські ЗМІ 23 жовтня оприлюднили відповідну заяву міністра освіти РФ Сергія Кравцова . Він зазначив, що вчителі регіону мають виїхати на територію окупованого Криму, Краснодарського краю Росії або на лівий берег Дніпра.

. Він зазначив, що вчителі регіону мають виїхати на територію окупованого Криму, Краснодарського краю Росії або на лівий берег Дніпра. Водночас днями стало відомо, що російські окупаційні сили Херсонщини під приводом «евакуації» вивозять до Росії дітей із дитячого будинку. Про це 21 жовтня в ефірі національного марафону заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його інформацією, ще раніше до так званої евакуації окупанти вивозили дітей з області нібито на відпочинок до Криму.

За його інформацією, ще раніше до так званої евакуації окупанти вивозили дітей з області нібито на відпочинок до Криму. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич цього ж дня повідомив, що російські окупаційні сили машинами швидкої допомоги вивезли до окупованого Сімферополя 46 вихованців херсонського обласного будинку дитини. За інформацією Янушевича, це діти віком до 5 років. У повідомленні очільника області також сказано, що Херсонська ОВА скерувала відповідне звернення до обласної прокуратури.

цього ж дня повідомив, що російські окупаційні сили машинами швидкої допомоги вивезли до окупованого Сімферополя 46 вихованців херсонського обласного будинку дитини. За інформацією Янушевича, це діти віком до 5 років. У повідомленні очільника області також сказано, що Херсонська ОВА скерувала відповідне звернення до обласної прокуратури. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 21 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що 16 українських дітей віком від 6 до 17 років, згідно з так званим «наказом» окупаційного органу влади «Про евакуацію дітей», «будуть викрадені» з міста Олешки на Херсонщині та вивезені на «оздоровлення» до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка розташована в селищі Строгонівка недалеко від Сімферополя в окупованому Криму. Омбудсмен також зазначив, що, за інформацією Національного інформаційного бюро, зареєстровано 8 тисяч 709 заяв про депортацію дітей в Росію за час війни. Депортації також відбуваються й углиб українських територій, які є окупованими з 2014 року, додав Лубінець.

21 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що 16 українських дітей віком від 6 до 17 років, згідно з так званим «наказом» окупаційного органу влади «Про евакуацію дітей», «будуть викрадені» з міста Олешки на Херсонщині та вивезені на «оздоровлення» до Клінічної психіатричної лікарні №5, яка розташована в селищі Строгонівка недалеко від Сімферополя в окупованому Криму. Омбудсмен також зазначив, що, за інформацією Національного інформаційного бюро, зареєстровано 8 тисяч 709 заяв про депортацію дітей в Росію за час війни. Депортації також відбуваються й углиб українських територій, які є окупованими з 2014 року, додав Лубінець. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 23 жовтня також повідомив, що окупанти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. За інформацією Єрмака, станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців цього закладу.

23 жовтня також повідомив, що окупанти примусово вивозять дітей з інвалідністю, які проживають в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. За інформацією Єрмака, станом на 22 жовтня до Криму було вивезено 12 вихованців цього закладу. У створеному російськими окупаційними силами телеграм-каналі так званої «адміністрації» міста Олешки 21 жовтня було опубліковано допис, в якому сказано, що дітей з місцевого інтернату дійсно вивезли до окупованого Криму нібито на «оздоровлення».

«Вивозять під виглядом канікул»

На тому тижні вивезли 82 дитини, з них 16 – вже у невідомому напрямку

Мер Олешок Херсонської області Євген Рищук у коментарі «Новинам Приазов'я» розповів, що йому відомо про вивезення дітей з міста.

«У нас в Олешківській громаді десь на тиждень вивозили по 10-15 автобусів дітей в ту сторону. Прикра ситуація сталася, у нас є дитячий будинок-інтернат, там перебувають тяжкохворі діти. На тому тижні вивезли 82 дитини, з них 16 – вже у невідомому напрямку», – повідомив мер.

Рищук стверджує, що «окупанти тиснуть на батьків», аби вони погоджувалися на вивезення дітей на так зване «оздоровлення».

«Є таке поняття «добровільно-примусово». Викликають директори шкіл, немало людей працюють на комунальних підприємствах, десь таку інформацію пускають, що «хочете працювати, то потрібно жити по нових законах, за новими правилами, ваших дітей повезуть на відпочинок, треба їхати». Є тиск, інакше не буває. Хоча є такі, що вірять у Росію», – зазначив посадовець.

Мер Мелітополя Іван Федоров у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські окупаційні сили вивозять дітей також із захопленої частини Запорізької області.

«Сьогодні вкрай актуальне питання – це депортація наших дітей. Сьогодні ми маємо вже факт, коли з Енергодару, Кам’янки, Водяного вивезли понад 300 дітей під виглядом канікул до Краснодарського краю та так їх і не повернули. Мали повернути тиждень тому, але на цьому тижні вийшли до батьків і сказали: «Давайте нам зимові речі для них, поки що вони повертатися не будуть», – розповів мер.

«З наступного тижня канікули в мелітопольських школах і «рашисти» (російські військові – ред.) так само намагаються забрати мелітопольських дітей до Краснодарського краю, Криму й так далі», – повідомив Федоров.

Міський голова зазначив, що, за його інформацією, дітей вивозять за згодою батьків.

Батьки їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей, але це вже пізно

«Вони (окупанти – ред.) в першу чергу говорять, що це лише канікули та вивозять на тиждень. Батьки здебільшого дають згоду, але коли розуміють, що треба якось повертати дітей, то вони їдуть безпосередньо в цей Краснодарський край чи Крим і починають шукати своїх дітей, але це вже пізно. А так, дійсно, вони (окупанти – ред.) забирають дітей за мовчазною згодою батьків. Так, батьки не проти цього», – додав мер Мелітополя.

Він переконаний, що окупанти вивозять дітей, оскільки «хочуть взяти їх у полон».

«Вони розуміють, що поки діти перебувають у «рашистів», батьки цих дітей перебувають у слабкій позиції та в будь-який час виконуватимуть те, що будуть говорити «рашисти», тому що діти перебувають безпосередньо у ворогів. І для того, щоб залякати та зробити паніку серед місцевого населення. Тому що ми чітко розуміємо, що налякане населення більш кероване, ніж населення демократичної країни», – наголосив Федоров.

Міський голова додав, що дітей з мелітопольських інтернатів у перші дні окупації вивезли на підконтрольну владі України територію. Зараз така робота проводиться з дитячими будинками сімейного типу.

Федоров також підтвердив, що російські окупаційні сили рекомендували освітянам виїжджати з окупованої частини півдня.

«Дійсно, вони рекомендували не лише вчителям виїжджати, але й величезній кількості своїх службовців, своїх лояльних агентів впливу, так званих старших по будинку, квартальних, їм вони також надавали рекомендації щодо виїзду. І сьогодні велика кількість цих людей перечікує в Криму або шукає для себе шлях якнайшвидшого виїзду з тимчасово окупованих територій. Наразі ще не використали цей шанс, але очікують», – додав мер Мелітополя.

Голова Запорізької обласної ради Олена Жук вважає, що кількість вивезених Росією дітей може бути суттєво більшою, ніж за офіційними даними.



«Щодо дітей є різні цифри. Є цифри від 7 800 до 8 200 тисяч дітей (загальна кількість дітей, вивезених з України до РФ – ред. ). Я б сказала про те, що, мабуть, ця цифра буде набагато більшою. Буде в рази вищою ця кількість депортованих українських дітей», – переконана депутатка.

«Під різними приводами дітей забирають у батьків, вивозять до території РФ, начебто на відпочинок, а потім просто кажуть про те, що вони там залишаються, будуть відпочивати й надалі десь там у Краснодарі чи куди вони їх вивозять. Повернути з цих восьми тисяч дітей вдалося лише 96 дітей – це мізер», – повідомила голова облради.

Як захистити дітей від депортації до РФ?

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв розповів, що, за його даними, в Євпаторії в окупованому Криму зараз перебувають майже 2 тисячі дітей з Херсонської області.

«Це 1939 дітей. Усі ці діти були вивезені з Херсонської області та наразі перебувають у Євпаторії. Як ми дізнались? Нам в першу чергу почали повідомляти наші активісти, що зараз розповсюджують інформацію про те, що дітям з України, з Херсонської області, потрібна допомога та вони почали збирати, це більше навіть як інформаційна кампанія», – повідомив він.

«Отаке оголошення вони почали відправляти в усі установи державні та муніципальні окупаційних адміністрацій, а також по всіх школах Криму про те, що для дітей треба збирати одяг, взуття, у кого що є», – пояснив голова ресурсного центру.

Правозахисник розповів, що дітей у Криму розмістили в санаторіях і дитячих таборах. За його інформацією, більша частина цих дітей має батьків, які залишилися в Херсонській області. Тому діти перебувають у важкому психологічному стані, стверджує Барієв.

Він також розповів, що відомо про дітей, яких вивезли до Сімферополя.

Від 6 до 16 років – це діти, яких привезли в Євпаторію, а в «Ялинку» привезли дітей більш молодшого віку

«До нас надійшла інформація, що в «Ялинку», це щось на кшталт дитячого будинку для дітей з патологіями у Сімферополі. Туди привезли 48 дітей з Херсонської області, але це вже діти-сироти та більш молодшого віку. Від 6 до 16 років – це діти, яких привезли в Євпаторію, а в «Ялинку» привезли дітей більш молодшого віку», – повідомив правозахисник.



Барієв радить батькам, які живуть на окупованій частині півдня України, переводити дітей на індивідуальне навчання.

«Ми зі своєї сторони почали звертатися до наших земляків, щоб батьки, які хочуть, аби діти були постійно поряд, аби їх не розлучили з батьками, писали заяви на індивідуальне навчання. Щоб діти були вдома, щоб отримували домашнє завдання та могли відповідно до індивідуального графіка навчатись. І насправді вже певна кількість почала робити саме таким чином, бо хто його зна», – зауважив правозахисник.

«Крим не належить до тієї території, де оголошений воєнний стан, але більша частина території Криму перебуває в зоні високої терористичної небезпеки, за їхнім законодавством. А це достатньо для того, щоб проводити примусову евакуацію населення», – зазначив голова ресурсного центру.

Ці діти, більша частина з них російськомовні, вони опиняться в Росії, їх зможуть відвезти й углиб Росії та, відповідно, вони виростуть під російською ідеологією

Барієв вважає, що Росія зацікавлена у вивезенні дітей з України, оскільки в майбутньому вони легко можуть асимілюватися.

«Якраз-таки ці діти, більша частина з них російськомовні, вони опиняться в Росії, їх зможуть відвезти й углиб Росії та, відповідно, вони виростуть під російською ідеологією, відповідно, завтра це будуть росіяни, які будуть ідентифікувати себе саме з Росією», – додав експерт.

«Примусове переміщення»

Директорка з адвокації Центру прав людини Zmina Олена Луньова наголошує, що дітей з окупованих територій півдня України окупанти вивозять примусово.

Насправді це є примусове переміщення, коли мова йде про окуповані території, бо коли тобі погрожують люди зі зброєю у військовій формі, то дуже складно говорити про добру волю

«Дітей вивозять дійсно начебто на оздоровлення, принаймні минулого тижня вже була інформація в кримських пабліках, збирали гуманітарну допомогу для майже двох тисяч дітей з Херсонської області, які піддалися евакуації. Хоча насправді це є примусове переміщення, коли мова йде про окуповані території, бо коли тобі погрожують люди зі зброєю у військовій формі, то дуже складно говорити про добру волю для евакуації. Ми розцінюємо це як примусове переміщення», – запевнила директорка з адвокації.

Правозахисниця зазначила, що деяких дітей із Харківської області, яка теж була окупована, вдалося повернути на підконтрольну владі Україні територію.

«Після звільнення Харківської області, частина дітей, які були переміщені на території Російської Федерації для так званого оздоровлення, там залишились. Батьки не могли їх забрати, бо Ізюм, Куп’янськ, Балаклія були звільнені українською армією, а діти, батьки яких були на цій території, залишились в Росії», – розповіла Луньова.

«Було повернуто, наскільки я знаю, 37 дітей. Скільки ще їх залишилось на території Російської Федерації, нам невідомо. Коли Херсон буде звільнено, виникне питання і проблема в тому, щоб цих дітей повертати. РФ їх не поспішає повертати, вони вимагають, щоб було так, як у Харкові, щоб батьки персонально їхали та забирали дітей», – додала експертка.

Луньова розповіла, куди звертатися у разі, якщо дитину вивезли до іншого окупованого регіону або на територію Росії.

Є велика ймовірність, що батьки самі цю дитину не заберуть, тому необхідно звертатись до органів влади України

«Безумовно, треба звертатись до національного інформаційного бюро та повідомляти про те, що дитина опинилась на території Російської Федерації, повідомляти правоохоронним органам. Є велика ймовірність, що батьки самі цю дитину не заберуть, тому необхідно звертатись до органів влади України», – пояснила правозахисниця.

Російські ЗМІ 26 жовтня повідомили, що Уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину. Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ України закликало правоохоронні органи порушити справу проти російської чиновниці.

Правозахисниця Луньова вважає, що у майбутньому дії окупантів, які пов'язані з примусовим переміщенням дітей, можуть бути кваліфіковані як «геноцид».

Дітей там русифікують, дітей можуть влаштовувати у прийомні родини, змінювати, відповідно до російського законодавства, все: ім'я, прізвище, по батькові, дату народження

«Це є частиною складової геноциду. Дітей там русифікують, дітей можуть влаштовувати у прийомні родини, змінювати, відповідно до російського законодавства, все: ім'я, прізвище, по батькові, дату народження тощо. Тобто все, що може унеможливити надалі розшук таких дітей. Тому коли мова йде про переміщення дітей, то жодного питання про добру волю не стоїть. Там не може бути переміщення з доброї волі, бо діти повністю залежні від окупаційної влади», – запевнила Луньова.

Шанс на повернення

Менеджерка з адвокації громадської організації FIGHT FOR RIGHT Ірина Федорович зазначила, що Україна як держава має фіксувати випадки примусового переміщення, зокрема дітей та дорослих, які перебувають в інтернатах, в списки на повернення.

«У нас були за ці 8 місяців кілька звернень від родичів про людей, які перебувають в інтернатах, переважно дорослих. І там, де було можливо, ми допомагали евакуйовувати. Але масово як ГО ми не можемо евакуйовувати заклади, тим паче на окупованих територіях», – повідомила менеджерка з адвокації.

В багатьох цих місцях доля людей просто невідома

«Це велика проблема, тому що на окупованих територіях залишилася велика кількість закладів як дитячих, так і дорослих. І в багатьох цих місцях доля людей просто невідома. І тут ми повертаємося назад до обов'язку держави намагатися збирати інформацію про всіх цих людей та повертати їх», – зауважила експертка.

Федорович також додала, що людям з інвалідністю повернутися самостійно на підконтрольну владі України територію дуже складно, а дітям – неможливо.

«Випадки повернення примусово переміщеного населення з ТОТ і з території Росії є. Переважно люди повертаються через країни Балтії, наприклад, але це переважно цивільні без інвалідності, які самі можуть повернутися. Якщо ми говоримо про дорослих з інвалідністю, які були в інтернатах, то для них це дуже важкий шлях, а для дітей взагалі неможливий, щоб самостійно повернутися», – підкреслила менеджерка з адвокації.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей. Документ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії.

підписав указ про спрощений порядок надання російського громадянства дітям-сиротам з України і територій, контрольованих незаконними угрупованнями «ДНР» і «ЛНР». Ці норми поширюються також на дітей, позбавлених батьківської опіки, та недієздатних людей. Документ оприлюднили на офіційному порталі правової інформації Росії. У МЗС України назвали указ Путіна спробою «легалізувати незаконне переміщення» дітей з окупованих територій України. «Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України», – йдеться в заяві українського міністерства.