Кадиров визнав загибель понад двох десятків чеченських бійців внаслідок удару ЗСУ

Глава Чечні Рамзан Кадиров у Telegram заявив про загибель 23 чеченських бійців внаслідок артилерійського удару Збройних сил у Херсонській області.

За словами Кадирова, це сталося на початку тижня. Глава Чечні повідомив також про 58 поранених, з яких четверо зазнали «тяжких травм».

Кадиров заявив, що воюючи в Україні, чеченці буцімто «беруть участь у джихаді». При цьому він пообіцяв виділити на похорон кожного загиблого «кадирівця» мільйон рублів, а ще по 12 мільйонів, за його словами, «виділить держава».

Повідомлення про те, що кадирівці гинуть на війні в Україні почали з’являтися від самого початку російського збройного вторгнення в Україну.

24 жовтня в українських військових телеграм-каналах з’явилася інформація про знищення великої групи кадирівців у Херсонській області.