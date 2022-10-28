У Генштабі кажуть про посилення військ РФ на правобережній частині Херсонщини новими мобілізованими

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська посилюють свої угруповання на правобережній частині Херсонщини новими мобілізованими.

«Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців… Відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб. Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, триває так звана «евакуація» з тимчасово зайнятої території Херсонської області.

«Значна увага приділяється вивезенню медобладнання та майна, як кажуть окупанти, «націоналізованих» підприємств. Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ», – розповіли військові.

Генштаб повідомляє: «Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптера Ка-52 та один штурмовик Су-25. Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника».

Російська сторона про втрати не повідомляє, перевірити дані в умовах війни неможливо.

Розпочалася двісті сорок сьома доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.