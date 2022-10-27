Росія і Білорусь проводять «системну підготовку до ескалації» – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що спостерігають «системну підготовку до ескалації» з боку Росії та Білорусі.

«Діяльність російських і білоруських збройних сил та силових структур вказує на системну підготовку до ескалації. За наявною інформацією, офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей республіки Білорусь. Загалом заплановано оцінити готовність західного регіону до проведення в бойову готовність під виглядом тренувань», – зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами, публічні заяви білоруської влади про «відсутність намірів нападати на Україну» розходяться із її діями, адже у Білорусі наразі відбуваються не лише приховані заходи військового характеру, а й воєнна пропаганда.

«Постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО», – пояснив Громов.

20 жовтня у Генштабі ЗСУ заявили, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає та додали, що напрямок наступу армії РФ з півночі цього разу може бути зміщений на захід білорусько-українського кордону, щоб «перерізати основні логістичні артерії постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів».

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що Росія намагається втягнути Білорусь у відкриту війну з Україною.

Однак, антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк неодноразово заявляв, що долучення Білорусі до війни в Україні є малоймовірним (зокрема тому, що у неї «немає резерву і сил»).

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Водночас українська розвідка стверджує, що Лукашенко не впевнений, що білоруси готові підтримати можливу участь Білорусі у війні проти України.

Наразі Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню. Зокрема, надає російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

За співучасть у війні, яку розв’язала Росія, проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції.