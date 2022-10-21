Білоруські спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи у двох районах – Генштаб ЗСУ

Білоруські спецслужби посилюють режимно-адміністративні заходи у Пінському і Столинському районах Брестської області Білорусі, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зокрема, заборонено вести будь-яку відеозйомку, включно з використанням автомобільних відеореєстраторів», – йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, у військових комісаріатах Білорусі «триває робота з уточнення особистих даних чоловіків призовного віку, наголошується на готовності до виклику».

Напередодні білоруська служба Радіо Свобода, проаналізувавши супутникові знімки, встановила, що на військовому аеродромі Зябрівка під Гомелем у Білорусі протягом останнього місяця з’явилися піщані насипи, а останніми днями побільшало російської військової техніки.

20 жовтня заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає.

«Ми не розглядаємо процес нарощення угруповання противника на території Республіки Булорусь як суто демонстраційні дії... На території Білорусі продовжуються заходи розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, сил ЗС РФ на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури, зокрема на тих, що передані під повний контроль ЗС РФ», – наголосив він.

Олександр Лукашенко, фактичний лідер Білорусі, минулого тижня заявив, що спільне з Росією регіональне угруповання військ буде розгорнуте біля українського кордону. При цьому він послався на «загрози» з боку України та Заходу, не надавши доказів своїх слів.

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни в Україні, але надає матеріально-технічну підтримку російському вторгненню, яке почалося 24 лютого, коли частина російських військ увійшла в Україну через білоруський кордон.

Режим Лукашенка надав російським військам доступ на територію Білорусі, звідки російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по території України.

Проти Білорусі були запроваджені міжнародні санкції за співучасть у війні, яку розв’язала Росія.