Пристайко повідомив про підготовку візиту нового прем’єра Британії до України

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив про підготовку візиту нового британського прем'єр-міністра Ріші Сунака до України. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

«Щонайменше у нього знайшовся час одразу зателефонувати до президента Зеленського. Я знаю, що це була дуже гарна розмова, у ході якої, зокрема, домовилися про те, що Ріші Сунак здійснить візит в Україну. Коли це відбудеться конкретно? Ми вже працюємо з уряду Британії», – сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде у нового прем'єра час і натхнення займатися українським питанням.

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25 жовтня президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим очільником уряду Великої Британії Ріші Сунаком.

Цього ж дня Ріші Сунак офіційно вступив на посаду премʼєр-міністра Британії. Серед іншого, новопризначений премʼєр пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.