Зеленський запросив нового прем’єра Британії до України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новим очільником уряду Великої Британії Ріші Сунаком. Про це він розповів у вечірньому зверненні 25 жовтня.

«Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться», – заявив він.

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Голова держави вказав на те, що Київ і Лондон досягли «найкращих відносин» наразі, але все ще мають потенціал для розширення співпраці.

«Запросив пана премʼєр-міністра відвідати Україну», – додав Зеленський.

Ріші Сунак назвав «привілеєм» розмову із Зеленським.

«І він, і український народ можуть розраховувати на стійку солідарність та підтримку Великої Британії», – додав він.

25 жовтня новопризначений премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв підтримувати Україну до «завершення» її битви з російськими військами.