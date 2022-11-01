Пентагон про вибухи в Севастополі: відстежуємо російську реакцію

Сполучені Штати стежать за реакцією російської сторони після нещодавніх вибухів в окупованому Росією Севастополі.

«Ми відстежуємо повідомлення та заяви росіян щодо нібито нападу на кораблі ВМФ РФ у Севастополі. Ми оцінюємо, що там були вибухи, але я не збираюся ділитися оцінкою збитків, а також не надаватиму додаткову інформацію щодо того, що могло спричинити ці вибухи», – сказав під час брифінгу високопоставлений представник Пентагону.

Він відмовився коментувати наслідки цих вибухів, зокрема, не підтвердив і не спростував, чи пошкоджений після вибухів російський фрегат «Адмірал Макаров».

Представник Міноборони США також не підтвердив і не спростував дані щодо ймовірної причетності до вибухів в Севастополі американських безпілотних кораблів берегової оборони.

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Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського глави Севастополя Михайла Развожаєва, нібито відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту Росії. ЗМІ повідомляли про пошкодження кількох російських суден, проте підтвердження цього немає.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС. Міністерство оборони Великої Британії відкинуло звинувачення.