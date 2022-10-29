Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 29 жовтня прокоментував наміри Росії відмовитися від зернової угоди.

Він вказав на те, що Київ неодноразово попереджав про плани Росії зірвати Чорноморську зернову угоду.

«Тепер Москва під надуманим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Закликаю всі держави вимагати від РФ припинити голодні ігри та повернутися до своїх зобов’язань», – заявив Кулеба.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що відомство розглядає заяву Росії про відмову від участі в зерновій угоді як втілення курсу Москви на «дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій в Севастополі».

«Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як ґарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля», – додав він.

Раніше речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному мовленню заявив, що Київ очікує на реакцію Туреччини та ООН, адже саме вони, а не Україна, підписали з нею угоду.

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«Підписантами є Росія, Туреччина та ООН. А Україна не підписувала з Росією жодних угод, тому що розуміє, що вона майже ніколи не дотримується взятих на себе зобов’язань. Тому очікуємо на реакцію підписантів», – цитує Никифорова Суспільне.

Міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.