Міноборони Росії заявляє про зупинку участі в «зерновій угоді» після вибухів у Севастополі

Росія «призупиняє» участь у реалізації угоди щодо експорту харчів із українських портів – про це заявило російське Міністерство оборони 29 жовтня.

Рішення пояснили «терористичним актом», який Україна нібито здійснила«проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки «зернового коридору».

«Російська сторона призупиняє участь у реалізації угод із вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів», – заявило російське відомство.

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Українська сторона наразі не коментувала цю заяву. При цьому представники української влади неодноразово заявляли останнім часом про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Днями Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з ООН у разі, якщо організація відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Експерти припускають, що мова йде про перегляд і так званої «зернової ініціативи».

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21 вересня світові організації повідомили, що завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування.