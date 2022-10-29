У ЗСУ розповіли, скільки носіїв із крилатими ракетами утримує Росія у Чорному морі

У Чорному морі Росія станом на 29 жовтня утримує на бойовому чергуванні чотири носії ракет «Калібр», а загальний їхній залп становить 32 одиниці, повідомляють у телеграмі Військово-Морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири ворожі носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 32 ракети», – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі, за даними ВМС, армія РФ продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до трьох кораблів, у Середземному морі – 13 російських кораблів, із них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

За добу в інтересах армії Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 34 судна, з них 14 рухалися із протоки Босфор, до Чорного моря – 37 суден, із них 11 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

У ВМС наголосили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу 28 жовтня підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.