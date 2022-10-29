Київ провів черговий обмін полоненими з РФ – звільнено 52 українців

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими з РФ, у результаті якого з полону звільнили 52-х українських громадян.

«Наші повертаються додому. Провели черговий обмін полонених. Вдалося звільнити 52-х наших людей – офіцерів, медиків, сержантів та солдат. Серед них – 12 бійців НГУ, включно з двома «Азовцями», 18 з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТРо, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних. Додому повертаються захисники «Азовсталі», оборонці Маріуполя та люди, які рятували життя. Нам вдалося обміняти начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі» і молодого військового хірурга 65-го військового мобільного шпиталю. Ми повертаємо морпіха, дружина якого нещодавно вийшла з полону та добровольця з Маріуполя із символічним прізвищем «Москва», а ще моряка з острова Зміїний. Також будуть вдома деякі військові, взяті в полон у Чорнобильській зоні», – написав Єрмак у Telegram.

Він подякував координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за роботу.

«В нас ще багато роботи, але маємо важливий результат – наші вдома. Повернемо всіх», – написав Єрмак.

Про те, кого Україна віддала російській стороні, голова ОП не уточнив.

Останній обмін відбувся 26 жовтня, коли з полону звільнили 10 українських військових.

Перед тим, 17 жовтня, з полону звільнили 108 жінок.

13 жовтня стало відомо, що у рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них були ті, хто перебував в Оленівці.

Також про обмін полоненими повідомляли 11 жовтня – тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.