З полону звільнили 108 жінок – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про черговий масштабний обмін, у результаті якого з полону звільнили 108 жінок.

«Черговий масштабний обмін полоненими вдалося провести сьогодні. Особливо емоційний та справді особливий – ми звільнили з полону 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. У полоні перебували мами та доньки, яких дуже чекали рідні. 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерів, 85 – рядових і сержантів», – написав Єрмак у телеграмі.

Серед звільнених – 35 захисниць зі Збройних сил України, 32 – з Військово-морських сил, 12 – ТРо, вісім – Нацгвардії, включно з двома із «Азову», п’ятеро – з ДССТ (Державної спеціальної служби транспорту), четверо – з Держприкордонслужби і 12 цивільних.

«Серед звільнених були дівчата, незаконно ув’язнені в ОРДЛО, які потрапили в полон ще до широкомасштабного вторгнення. Люди сиділи з 2019 року в псевдореспубліках за «надто проукраїнську позицію», яка виражалась у перевезенні гуманітарки для дітей-сиріт, надумані «шпигунство» та «тероризм», – додав голова ОП.

За його словами, це був «нервовий обмін».

«Надто багато деталей і моментів, які могли вплинути на процес, змінити його хід», – написав він.

Єрмак додав, що звільнені жінки будуть проходити медичний огляд, реабілітацію, «обіймати рідних, своїх дітей, відновлюватись».

Про те, кого Україна віддала російській стороні, голова ОП не уточнив.

13 жовтня стало відомо, що у рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них були ті, хто перебував в Оленівці.

Перед цим про обмін полоненими повідомляли 11 жовтня – тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.