З полону повернули 32 українських військових і тіло загиблого ізраїльтянина – голова ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, в рамках якого вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

«Серед звільнених – офіцери, сержанти і солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти», – написав Єрмак у фейсбуці 11 жовтня.

За його словами, загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу в клубі «Динамо» (Львів).

«Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. На фронт пішов добровольцем», – повідомив Єрмак.

За його словами, звільнені військові зараз проходять медичний огляд, будуть відновлюватися, побачать своїх рідних.

Єрмак не повідомив, кого Україна віддала Росії в рамках обміну.

У ніч на 22 вересня стало відомо про попередній обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку «Азову» до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.