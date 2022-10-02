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Маляр: під час 24 обмінів полоненими звільнили 808 людей

За час повномасштабної війни Росії проти України були проведені 24 обміни полоненими, внаслідок чого були звільнені 808 людей, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Станом на сьогодні вже проведено 24 обміни полоненими, 808 осіб повернуто з полону. На сьогодні штабом (Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими –ред.) проведено 380 особистих прийомів – людей, які шукали своїх безвісти зниклих родичів, та понад 3000 консультацій телефоном – усе це активна щоденна робота. Також штабом опрацьовано більше ніж 6000 запитів про статус особи. Це запити родичів, які шукають своїх безвісти зниклих членів родин-військовослужбовців», – написала Маляр у фейсбуці.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна 25 вересня повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».

«Обміняйте всіх на всіх!». Фоторепортаж із масової акції в центрі Києва
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«Обміняйте всіх на всіх!». Фоторепортаж із масової акції в центрі Києва

Кілька сотень рідних військовополонених і зниклих безвісти захисників України з різних підрозділів ЗСУ провели 1 жовтня акцію на майдані Незалежності в Києві. В акції взяли участь, зокрема, родичі полонених «азовців» та військовослужбовців кількох військових частин, які боронили Маріуполь.

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