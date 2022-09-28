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Україна та РФ продовжують переговори про обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх» – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов

Україна не припиняє працювати над обмінами полонених із РФ, переговори щодо обміну «всіх на всіх» тривають, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов на зустрічі з представниками сімей українських військовополонених.

«Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці», – повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на Буданова.

Буданов запевнив, що всіх, хто повертається з полону, держава забезпечує необхідним, в тому числі лікуванням і реабілітацією.

У Координаційному штабі кажуть, що триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».

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