Україна та РФ продовжують переговори про обмін військовополоненими за формулою «всіх на всіх» – Буданов

Україна не припиняє працювати над обмінами полонених із РФ, переговори щодо обміну «всіх на всіх» тривають, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов на зустрічі з представниками сімей українських військовополонених.

«Також відбувається робота з окремих обмінів. Це тривалий та виснажливий процес. Приміром, обмін 21 вересня, під час якого було звільнено 215 оборонців, готувався понад два місяці», – повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими з посиланням на Буданова.

Буданов запевнив, що всіх, хто повертається з полону, держава забезпечує необхідним, в тому числі лікуванням і реабілітацією.

У Координаційному штабі кажуть, що триває робота над створенням карток військовополонених – особистих сторінок, на яких родичам буде легше відстежувати всі зміни статусу військовополоненого.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».