96 звільнених з полону українців отримали по 100 тисяч гривень допомоги – Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України прозвітувало про надання одноразової грошової допомоги українцям, яких звільнили з російського полону.

За повідомленням, міжвідомча комісія визнала цих людей такими, що були позбавлені свободи внаслідок російської агресії. Відомство перерахувало на виплати 9,6 мільйона гривень.

«Одноразову грошову допомогу отримали 96 колишніх полонених. З них 57 вдалося визволити вже після повномасштабного вторгнення РФ. Всі вони отримали по 100 тисяч гривень», – йдеться в повідомленні.

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Міністерство заявляє, що така допомога буде надаватися й іншим українським громадянам, звільненим з російського полону.

Напередодні Кабінет Міністрів підтримав ініціативу Мінреінтеграції перерозподілити майже 47 мільйонів гривень, передбачених міністерству державним бюджетом на 2022 рік, для забезпечення виплат звільненим з полону українцям і тим, хто ще в неволі.

Віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю BBC News Україна 25 вересня повідомила, що в російському полоні залишаються 2,5 тисячі українців, серед яких – «дуже багато жінок».