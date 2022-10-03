П’ятеро командирів «Азову» зустрілися зі своїми родичами у Туреччині – ОП

Захисники «Азовсталі», які перебувають у Туреччині, зустрілися зі своїми рідними, які прибули до Стамбула, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, який під час свого візиту до Туреччини також поспілкувався з п'ятьма українськими військовими, оприлюднив фото зустрічі.



«Сьогодні головне – забезпечити максимально повне відновлення здоров'я наших захисників. Однаково важливим є здоров’я тіла й духу. Тож ставтеся до своєї реабілітації максимально відповідально, треба виконувати всі рекомендації лікарів», – сказав він.

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У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку «Азову» до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.