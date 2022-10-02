WP: ФСБ була проти обміну бійців «Азову» на Медведчука, але Путін наполіг

Російська ФСБ була проти нещодавнього обміну полоненими між Росією та Україною, в рамках якого було звільнено командирів українського полку «Азов», проте президент Росії Володимир Путін не прислухався до думки спецслужби та схвалив обмін. Про це повідомляє газета The Washington Post, яка посилається на неназваних високопоставлених представників США та України.



Видання нагадує, що під час обміну 21 вересня було звільнено 215 українських та 55 російських полонених. Серед звільнених було 10 громадян третіх країн, які воювали на боці України. В рамках обміну Росії передали проросійського політика, депутата Верховної Ради, кума Путіна Віктора Медведчука.



«ФСБ різко заперечувала проти цього», – цитує видання одного з українських посадовців. За його словами, російська спецслужба вважала, що обмін буде негативно сприйнятий у суспільстві.



У статті також йдеться про роль бізнесмена Романа Абрамовича в обміні. За даними Washington Post, упродовж кількох місяців він був у ролі посередника, ведучи переговори як з головою ФСБ Олександром Бортниковим, так і з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком, а також керівництвом Саудівської Аравії. Головним мотивом участі у переговорах Абрамовича та наслідного принца Мохаммеда ібн Салмана називається їхнє прагнення зміцнити свої позиції на Заході. Представники Абрамовича відмовилися від коментарів.

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Стверджується, що обмін кілька разів переносився. Зрештою він стався того ж дня, коли Володимир Путін оголосив про мобілізацію в Росії. Багато російських коментаторів з-поміж прихильників війни з Україною сприйняли його вкрай негативно, особливо критикуючи обмін Медведчука, який перебував з квітня в Україні під вартою, на бійців «Азову». Одне з джерел WP у Держдепартаменті США підтверджує, що доля Медведчука була одним із факторів, який сприяв тому, що Путін схвалив рішення про обмін.



Підтвердження цих даних з інших джерел немає.

Про затримання колишнього співголови партії «Опозиційна платформа – За життя», народного депутата Віктора Медведчука стало відомо у квітні. Згодом Київ пропонував обміняти кума російського президента на українців, які потрапили у російський полон.

18 квітня Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення, на якому Віктор Медведчук просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Спочатку Росія не поспішала коментувати затримання Медведчука. Речник російського лідера Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що повідомлення про цю подію потребує додаткової перевірки.

Однак згодом він пояснив, що «Медведчук не є громадянином Росії, не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції». Проте, за словами Пєскова, Росія «безперечно слідкуватиме за долею Медведчука» та «закликає до цього європейських політиків».

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

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