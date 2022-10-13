У рамках обміну полоненими Україна повернула 20 військових – ОП

У рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них є ті, які перебували в Оленівці, повідомив глава Офісу президент Андрій Єрмак.

«Наші повертаються додому… Вдалося звільнити з полону 20 людей. Це 20 історій українських героїв, 14 – воїнів ЗСУ, 4 – бійців ТРО, одного нацгвардійця та військовослужбовця ВМС», – написав він у телеграмі.

За його словами, серед звільнених із полону є люди, яких російські війська утримували в колонії в Оленівці на Донеччині, а також на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Наразі вони проходять медичний огляд.

Про останній обмін полоненими повідомлялося 11 жовтня – тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими наголосив, що цей обмін є найбільшим від 24 лютого.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ станом на вересень загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.