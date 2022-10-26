З полону звільнили ще 10 українських військових – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полоненими, у результаті якого з полону звільнили десятьох українських військовослужбовців.

«Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та 9 рядових і сержантів», – повідомив Єрмак у Telegram.

За його словами, також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював на боці України.

«Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших», – зазначив Єрмак.

Про те, кого Україна віддала російській стороні, голова ОП не уточнив.

Останній масштабний обмін відбувся 17 жовтня, коли з полону звільнили 108 жінок.

13 жовтня стало відомо, що у рамках чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них були ті, хто перебував в Оленівці.

Перед цим про обмін полоненими повідомляли 11 жовтня – тоді вдалося звільнити 32 українських військовослужбовців і повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще 55 російських полонених.