Україна повернула тіла ще 25 загиблих військових – уряд

Україна повернула тіла ще 25 українських захисників, повідомило 25 жовтня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.

11 жовтня Мінреінтеграції повідомило про повернення 62 тіл загиблих.

Станом на 12 серпня, за даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка, Україна після переговорів із російською стороною повернула тіла 522 загиблих військових.

У липні уповноважений повідомляв, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За словами Котенка, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.

Від 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За перші дев’ять днів роботи цієї лінії було опрацьовано понад 2600 звернень.