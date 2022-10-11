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Новини | Суспільство

Україна повернула тіла 62 загиблих військових – Мінреінтеграції

Наслідки вибуху в Оленівці, липень 2022 року

Україна повернула тіла 62 загиблих, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 11 жовтня.

«Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути наших воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки», – йдеться в повідомленні.

Відомство не уточнює, скільки саме військових, тіла яких вдалося повернути, загинули в Оленівці.

У ніч на 29 липня один із бараків виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині був зруйнований. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Як стверджує українська влада, Росія організувала масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну.

Міноборони Росії заявило, що по тюрмі ракетами HIMARS нібито вдарили українські військові. Втім, за даними генерального прокурора України, попередньою причиною вибуху в будівлі могла бути термобарична зброя, а не ракетний обстріл.

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