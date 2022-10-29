«Агонія злочинців»: у ОП прокоментували відмову Росії від зернової угоди

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву російської сторони про припинення участі в угоді щодо експорту зерна з портів України.

У своєму дописі в Телеграмі Єрмак вказав на, за його словами «примітивність» російського шантажу, в тому числі продовольчого.

«Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадані теракти на власних об’єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця», – заявив він.

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Раніше міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

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Днями Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з ООН у разі, якщо організація відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Експерти припускають, що мова йде про перегляд і так званої «зернової ініціативи».

21 вересня світові організації повідомили, що завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування.