Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

«Агонія злочинців»: у ОП прокоментували відмову Росії від зернової угоди

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором

Голова Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву російської сторони про припинення участі в угоді щодо експорту зерна з портів України.

У своєму дописі в Телеграмі Єрмак вказав на, за його словами «примітивність» російського шантажу, в тому числі продовольчого.

«Ядерний шантаж, енергетичний, продовольчий... Вигадані теракти на власних об’єктах… Все надто примітивно та передбачувано. Агонія злочинців, які не можуть зрозуміти, що інфантильними ультиматумами вони нічого не досягнуть. І що їх час добігає кінця», – заявив він.

Читайте також: Росія «поширює неправдиві заяви епічного масштабу» – Міноборони Британії

Раніше міністерство оборони Росії заявило про припинення участі в угоді щодо експорту українських харчів Чорноморським зерновим коридором. Це рішення відомство пояснило нібито вибухами в Севастополі 29 жовтня.

Представники української влади останнім часом неодноразово заявляли про гальмування Росією експорту зерна Чорноморським коридором.

22 липня представники України та Росії підписали з ООН і Туреччиною окремі дзеркальні угоди, які спрямовані на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії на українську територію.

Читайте також: Росія гальмує «зернову ініціативу», понад 150 суден застрягли у черзі – Зеленський

Днями Росія пригрозила «переглянути співпрацю» з ООН у разі, якщо організація відправить експертів для перевірки походження дронів, які використовуються російськими військовими для ураження цивільної інфраструктури України та ударах по містах. Експерти припускають, що мова йде про перегляд і так званої «зернової ініціативи».

21 вересня світові організації повідомили, що завдяки спільним зусиллям Глобальної кризової групи ООН та Чорноморської зернової ініціативи з України через Спільний координаційний центр вже експортували понад 3 мільйони тонн зерна та продуктів харчування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG