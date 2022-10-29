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Вибухи в Криму: рейд у бухті Севастополя знову працює

Бухта Севастополя, архівне фото

Рейд у бухті Севастополя знову відкритий, катери та пороми курсують. Про це повідомили у російському уряді Севастополя, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Рейд не працював близько семи годин. Підходи до причалів пасажирських катерів були перекриті.

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Вночі та вранці 29 жовтня у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського глави Севастополя Михайла Развожаєва, нібито відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту Росії.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що атаку здійснили українські військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС. Міністерство оборони Великої Британії відкинуло звинувачення.

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