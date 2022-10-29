Авіація ЗСУ 17 разів атакувала позиції армії РФ, знищено техніку та опорні пункти – Генштаб

Від початку доби 29 жовтня російські війська завдали п’ять ракетних, а також сім авіаційних ударів, здійснили понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ в фейсбуці.

За інформацією військових, ворожих ударів зазнали райони більш як 15 населених пунктів – зокрема, Слов’янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині.

За даними українського військового командування, від початку доби українська авіація 17 разів ударила по позиціях військ РФ. 11 із них – по районах зосередження озброєння та військової техніки, тричі – по взводним опорними пунктам, а також три – по позиціях комплексів протиповітряної оборони російських військових.

«Підрозділи ракетних військ та артилерії за цю добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів», - додають у Генштабі.

При цьому російські війська продовжують намагатися проводити наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що армія РФ перемістила транспортні засоби, котрі перебували в комунальній власності Херсона до тимчасово окупованого Криму.

«Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек Херсона. З 26 жовтня цього року окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох міських лікарень, медичне обладнання з яких російські окупанти вивезли», – повідомили українські військові.

Також відомо, що російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення Нової Каховки з вулиць на узбережжі річки Дніпро, під приводом підготовки до оборони міста.

«За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові уточнили, що підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки армії РФ, два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об’єктів.

Перевірити ці дані в умовах війни неможливо.

Триває двісті сорок восьма доба протистояння України російському широкомасштабному вторгненню.

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу 28 жовтня підрозділи українських військ відбили атаки армії РФ у районах населених пунктів Водяне, Кам’янка та Невельське Донецької області.