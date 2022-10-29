Навіщо Росія повертає маріупольців з депортації додому?

Чому в Росії закликають маріупольців повертатися додому? В яких умовах живе місто перед настанням холодів? Коли Маріуполь може бути звільнений від російських окупантів, і за яких умов це може статися? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У Росії закликають жителів Маріуполя повертатися до окупованого міста, стверджує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, з кожним днем окупації у місті погіршується гуманітарна ситуація. Переважна більшість людей не готові до зими, каже посадовець. Андрющенко також зазначив, що окупанти намагаються пришвидшитися у підготовці до зими, зокрема, змінити вікна у пошкоджених будинках. Але у підсумку вони не встигають.

За даними російського видання «Медуза», на початку жовтня близько 20 маріупольців вивезли з пункту тимчасового розміщення у Ленінградській області назад до Маріуполя. Це сталося не вперше, певна кількість українців повернулася в місто у серпні.

Представники партії «Єдина Росія» та російських держорганів, своєю чергою, не лише пропонують безоплатний транспорт до Маріуполя, а й усіляко переконують українців повертатися. Наприклад, лякають тим, що якщо вони найближчим часом не опиняться в Маріуполі, то не отримають компенсації за зруйноване житло. Про це «Медузі» розповіли волонтери, які допомагали маріупольцям.

«Завозять росіян тисячами»

У коментарі «Новинам Приазов'я» Андрющенко розповів, із чим, на його думку, пов'язаний заклик окупантів щодо повернення маріупольців до міста.

«Дійсно, по регіонах Росії там, де розташовані люди (маріупольці – ред.), мають доволі масовий характер і просто місцеві губернатори, місцева влада Росії намагається позбутися власного тягаря, додаткового, в першу чергу на бюджет. Це погіршується, і активізувалася ситуація, і ми пов'язуємо це з мобілізацією в Росії», – вважає радник мера.

«Оскільки мобілізаційне забезпечення теж не тягнуть, вони таким чином намагаються спростити собі такі витрати бюджетні, мабуть, щоб переадресувати їх на мобілізаційні заходи. Тобто, немає людей, немає проблем», – додав він.

Втім, окупанти зараз не настільки активно закликають маріупольців повертатися, як влітку, стверджує Андрющенко.

Місто не готове приймати додаткових людей

«Якщо влітку ми бачили постійні заклики інформаційні, спрямовані на те, щоб маріупольці поверталися до Маріуполя. Це стосувалося тих, хто поїхав в Росію, хто перебуває на території України (підконтрольній українській владі території – ред.), по інших країнах, то з кінця вересня, в принципі, навіть з кінця серпня і в вересні – ми цього не бачимо. Це пов'язано з тим, що місто (Маріуполь – ред.) не готове приймати додаткових людей. Навіть при тому, що умовно кажучи, є вакансії в будівельній галузі», – каже радник мера.

У Маріуполі вже перебуває 15 тисяч громадян РФ і першого листопада очікується ще 14 тисяч

Він зазначив, що до міста завозять росіян: «Вже 15 тисяч у Маріуполі громадян РФ і першого листопада очікується ще 14 тисяч. Тобто, дійсно, таку навалу людей, якщо додати ще й маріупольців, які ще можуть повертатися, то місто не витримає. Інфраструктура не готова до цього, житло не готове до цього. Тобто, це відповідний тягар і невирішене питання саме для Маріуполя. Тому ми бачимо такий зворотний рух».

«Живий щит»

Жителі Маріуполя, які повертаються до міста, розуміють, що умов для подальшого перебування там досі немає, каже Андрющенко.

«З одного боку, всередині міста стимулюють людей поїхати кудись, щоб перезимувати і це вже не дуже приховується. А з іншого боку, РФ по регіонах стимулює повертатися туди – у Маріуполь. І тому ми бачимо такий рух: люди приїжджають до Маріуполя, розуміють в перші тижні, що життя по суті неможливе і намагаються повернутися назад. І мають певні проблеми», – зазначив він.

Люди, які повернулися і хочуть зараз поїхати, і чоловіки зокрема, – вже не можуть

«Повернення до регіонів Росії відбувається вже за власний кошт. З власними коштами, зрозуміло, проблеми. Окрім того, вже почали діяти обмеження на кордоні України-Росії, біля Новоазовська, між Донецькою областю та РФ. Навіть люди, які повернулися і хочуть зараз поїхати, і чоловіки зокрема, – вже не можуть. Ми маємо таку парадоксальну ситуацію насправді. І чим воно закінчиться, досі незрозуміло», – додав Андрющенко.

Разом із цим, він не виключає, що російські військові можуть використовувати маріупольців як «живий щит», коли лінія фронту наблизиться до міста.

Будуть намагатися використовувати «живий щит», будуть намагатися використовувати евакуацію для зупинення агресивності наступу

«Або наприкінці цього року, або щонайменше навесні лінія фронту просунеться ближче до Маріуполя і наступного року місто буде деокуповане. Звісно, будуть намагатися використовувати «живий щит», будуть намагатися використовувати евакуацію для зупинення агресивності наступу. Тобто те все, що ми бачимо по всій країні зараз – їхня типова поведінка стосовно українців – вона дійсно буде використовуватися. У нас немає сумнівів у цьому питанні», – сказав Андрющенко.

«Тримаються за своє минуле»

Волонтерка з Маріуполя Анна Воєводіна, яка живе в Нідерландах і допомагає жителям міста виїхати до країн Євросоюзу, розповіла «Новинам Приазовʼя», що нова хвиля переїздів відбулася, коли в Росії оголосили мобілізацію.

«В той час кількість чоловіків, які почали виїжджати з окупованих територій, вона збільшилась, бо вони не хотіли воювати проти України, чи взагалі воювати. Що стосується Маріуполя, то в мене там є дуже багато людей, які залишилися, це переважно літні люди – декілька моїх тіток, сестри мого дідуся. Їм понад 75 років і вони не хочуть виїжджати», – каже Воєводіна.

«Я направляю їм гроші періодично на картки українських банків і вони йдуть до пошти, де місцеві міняйли, так сказати, вони забирають в них гривню і віддають їм рублі за це за курсом 1:1,2. Тобто якщо даєш 10000 тисяч гривень, то отримуєш 12 тисяч рублів», – повідомила волонтерка.

Вона також розповіла, що їй відомо про життя в Маріуполі зі слів її знайомих.

У багатьох будівлях немає вікон, але там потроху їх ставлять, дуже високі ціни на все

«Там дуже холодно зараз, у багатьох будівлях немає вікон, але там потроху їх ставлять, дуже високі ціни на все. На лівому березі ціни вищі, ніж у центрі міста. Є один автобус, який ходить до міста, до центру, але одна дівчина сказала, що треба пів дня витратити, щоб добратися», – поділилася Воєводіна

Вона зазначила, що серед її знайомих є і проросійськи налаштовані маріупольці: «Вони розповідають мені, що все добре, що скоро все відбудується, і Маріуполь буде новим Сочі. Та людина, з якою я спілкуюся щодня, вона каже, що вони (окупанти – ред.), щось будують, але це все дуже довго робиться, і наразі ну може 5% від усього відбудували».

У Маріуполі зараз залишилися ті, хто не збираються нікуди виїжджати, вважає волонтерка.

Та частина, яка залишилась зараз, мені здається, вони звикли жити в таких умовах і те, що не буде опалення, їх не зупиняє

«Переважно це літні люди, яким дуже важко пояснити, що треба виїжджати, вони тримаються за своє минуле. Моя роль, на початку війни і десь до середини літа, коли виїхала, напевно, основна частина тих, хто хотів виїхати, була – пояснити, що жити в Європі дуже добре, що Європа нас підтримує», – каже жінка.

«Тобто, ми що робили? Зустрічали людей у Ростові, купували їм квитки, якщо вони не мали грошей, щоб вони доїхали до Пітера. Там у нас було кілька автівок і вони виїжджали до Естонії. Але та частина, яка залишилась (у Маріуполі – ред.) зараз, мені здається вони звикли жити в таких умовах, і те, що не буде опалення, їх не зупиняє», – зазначила Воєводіна.

«Свідки злочинів РФ»

Директор Агентства розвитку Приазов'я, політолог Костянтин Батозський розповів, чому, на його думку, в Росії закликають маріупольців повертатися додому.

Їм треба показати, що ніби сторінка з війною перегорнута і всі мають повернутися

«Перше – це довести всьому світу, що життя, як би то сказати, в Маріуполі нормалізується. Хоча це є абсолютною неправдою. В місті станом на зараз все ще на більшості територій відсутні стабільне електро-, водопостачання, не працює каналізація, газопровід. Але їм треба показати, що ніби сторінка з війною перегорнута і всі мають повернутися», – вважає політолог.

«Ще одна причина полягає в тому, що маріупольці, які волею долі опинилися в Росії, є джерелом не тої інформації, яку Росія потребує. Ці люди знають правду, вони бачили наочно, хто стріляв, як Росія знищувала Маріуполь і тому задля безпеки всередині Росії цих людей краще ізолювати», – зазначив він.

Крім того, російська влада зацікавлена у розділі маріупольських сімей і встановленні їхніх зв'язків з Росією, вважає політолог.

«Ми чули нещодавно, як уповноважена з прав дітей у РФ всиновила собі дитину з Маріуполя, яка була депортована насильно в Росію, і таких випадків росіянам потрібно ще більше для того, щоб максимально зруйнувати сімейні стосунки, максимально розділити сім'ї. І такі розділені сім'ї завжди будуть дуже вразливими і ними буде легко маніпулювати», – пояснив політолог.

«Вони чіпляються теж за людей, щоб найбільш молоді і активні працездатні лишилася в Росії, а всі старі, пенсіонери і решта таких людей, на яких треба витрачати ресурси, – нехай вони повертаються в Маріуполь, в місто, де немає жодних умов для життя. І чим скоріше вони помруть, тим легше, умовно, буде Росії скинути з себе цей тягар, щоб не платити їм пенсії, соцвиплати тощо», – припустив він.

Костянтин Батозський переконаний, що Росія не має наміру відбудовувати Маріуполь.

Сподіватися на те, що вони відновлять умови для життя в Маріуполі, просто марно

«Вже бачили за роки окупації частини Донецької області, Донецька, що росіяни там не побудували жодного нового будинку, тому сподіватися на те, що вони відновлять умови для життя в Маріуполі, просто марно. І другий момент – вони неспроможні створити нові робочі місця і підприємства. Тому що все, що вони спромоглися зробити під час окупації Донецької області, це руйнування, вивіз обладнання з заводів на металобрухт, і неспроможність налагодити якесь виробництво хоча б базове в тих параметрах, яким воно було в Україні», – додав політолог.

«2023-й – рік деокупації»

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що звільнення Маріуполя може статися наступного року після деокупації захопленої частини Запорізької області.

«Саме у 2023 році буде відбуватися подія щодо звільнення цього багатостраждального міста. Зараз ми бачимо, які відбуваються події в зоні бойових дій. Наближається звільнення правобережної частини Херсонщини, наближається звільнення досить великої частини Луганщини. Тобто, фактично ми можемо сказати, що це саме та мета, той план, який має Генштаб ЗСУ до закінчення 2022 року», – пояснює експерт.

Звільнення Маріуполя я бачу, в першу чергу, саме через звільнення частини окупованої Запорізької області

«Якщо ми говоримо про Маріуполь, то його звільнення я бачу, в першу чергу, саме через звільнення частини окупованої Запорізької області. Поки не розпочнеться контрнаступ саме у Запорізькій області, казати про Маріуполь буде зарано», – вважає Коваленко.

Після початку контрнаступальних дій у Запорізькій області Збройні сили України можуть спрямувати свій ресурс саме на лівобережну Херсонщину, а не на південь Донецької області, каже експерт.

«Фактично ми можемо казати про поступове звільнення потім лівобережної Херсонщини. Та другий етап може бути безпосередньо в блокуванні Криму. Вихід до адміністративної межі з тимчасово окупованим Кримом, завдавання уражень по Кримському мосту та нанесення ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму», – зазначив він.

«Ці етапи, вони потребують досить серйозного ресурсу, як по блокуванню Криму, так і щоб була контрольована ситуація, не було якихось контрнаступальних процесів з боку росіян. Тому допоки не буде стабілізовано або лівобережну частину Херсонщини, або не буде стабілізована ситуація на адміністративній межі з Кримом – буде під повним контролем ЗСУ, без будь-яких несподіванок – до того казати про те, що може розпочатися звільнення Маріуполя, не можна», зауважив експерт.

Втім, Олександр Коваленко не виключає й інші сценарії розвитку подій на фронті.

«З іншого боку, ми можемо спостерігати зараз те, що події, які відбуваються в зоні бойових дій, вони іноді дуже непередбачувані. Тобто, передбачити деякі явища неможливо. Я не виключаю навіть того, що після деяких контрнаступальних дій ЗСУ на запорізькому плацдармі, або навіть на донецькому, дійсно, напрямок буде обраний не лівобережної Херсонщини, а саме маріупольський напрямок. Я цього не виключаю», – додав він.

Експерт припускає, що російська армія може знову почати обстрілювати Маріуполь. Тому рекомендує жителям, які виїхали, поки не повертатися до міста.

Будуть обстрілювати, в першу чергу, саме російські окупанти, щоб імітувати агресію з боку ЗСУ, а також дискредитувати ЗСУ

«Якщо у них буде намір заїжджати у Маріуполь, то вони мають бути готові до того, що перебувати в будь-якому місті, окупованому росіянами, – це не тільки репресії, воєнні злочини, це і велика ймовірність того, що це місто знову почнуть обстрілювати, навіть, коли там не відбувається якихось контрнаступальних дій з боку ЗСУ. Будуть обстрілювати, в першу чергу, саме російські окупанти, щоб імітувати агресію з боку ЗСУ, а також дискредитувати ЗСУ», – зауважує Коваленко.

Він наголосив, що Маріуполь на сьогодні – це те місто, де небезпечно проживати.

Коваленко додав, що настрої серед російських військових останнім часом «нерадісні».

«Вони дійсно серйозно деморалізовані, демотивовані, на них постійно здійснюється цей морально-психологічний тиск, що війна фактично програна, а те, що вони перебувають на території України, вони знаходяться виключно для того, щоб якомога довше стримувати, контролювати всі захоплені території, які все одно будуть звільнені. А звільненні вони будуть саме через знищення окупантів, або 200-й або 300-й або 400-й (полонений – ред.). Ось це розуміння свого становища воно дійсно впливає на цих, умовно кажучи, військовослужбовців», – каже експерт.